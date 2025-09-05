Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Кумбор, Черногория
Пентхаус
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 611 м²
Роскошно обставленный трехкомнатный дуплексный пентхаус в поселке Марина, Портоновы.Первый у…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти