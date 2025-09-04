Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Терраса

Многоуровневые квартиры с террасой в Херцег-Нови, Черногория

Многоуровневые квартиры Удалить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Площадь: 334 м2 (211 м2 + 123 м2 террасы)Спальни: 6Ванные комнаты: 2 + 2Гараж: 38 м2Апартаме…
Цена по запросу
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
