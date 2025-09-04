Показать объекты на карте Показать объекты списком
Многоуровневые квартиры с гаражом в Херцег-Нови, Черногория

2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Площадь: 334 м2 (211 м2 + 123 м2 террасы)Спальни: 6Ванные комнаты: 2 + 2Гараж: 38 м2Апартаме…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
$363,093
