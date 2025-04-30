Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Херцег-Нови, Черногория

виллы
36
51 объект найдено
Дом 1 спальня в Trebesin, Черногория
Дом 1 спальня
Trebesin, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Херцег Нови, район Ратишевина. Новый дом с одной спальней Расстояние до моря 1500м. Вид на…
$180,059
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Дженовичи, Черногория
Дом 3 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 71 м²
К продаже предлагается небольшой, двухэтажный, уютный дом в Дженовичах. Общая площадь дома с…
$181,717
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Херцег Нови, район Поди. Одноэтажный дом с двумя спальнями Расстояние до моря 700м. Вид на…
$203,640
Оставить заявку
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 584 м²
Великолепная вилла 584 кв. м в медитеранском стиле, расположена в Герцег Нови. Виллу выгодно…
$1,36 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
ID-2276 Продажа 2-этажного дома с террасой в Мойдеж, Херцег Нови  Продается двухэтажн…
$144,603
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
$918,969
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Lustica, Черногория
Вилла 5 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Предлагаем на продажу уникальную каменную виллу, расположенную на первой линии моря в живопи…
$2,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 232 м²
Дом с восхитительным видом на море. А так как это дом в Черногории то еще и на горы.Он наход…
$477,656
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ID-1906 Продается шикарная новая вилла в Херцег Нови. Основные характеристики: Л…
$934,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ID-2075 Продается дом в Херцег Новом, Бела, в 3-х минутах ходьбы от моря. В хорошем ме…
$312,813
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 173 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с видом …
$432,241
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с 3 спальнями с восхитительным видом на море в Херце-Нови. На террит…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Бока Которская бухта, Херцег Нови, район Савина. Новый дом класса люкс на первой линии у мор…
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вашему вниманию представляем эксклюзивные виллы в прекрасном месте Журич, Герцег-Нови. Это э…
$1,56 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Просторный дом в Герцег Нови.Дом площадью 196 м2 на участке 230 м2 находится в 500 метрах от…
$259,596
Оставить заявку
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Вилла находится на первой линии у моря, на полуострове Луштица, в 10 минутах ходьбы прогулоч…
$2,60 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Дженовичи, Черногория
Дом 3 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Трехэтажный дом площадью 300 м2 в замечательном, живописном местечке Дженовичи. Планировка д…
$508,808
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 2/2
Вилла с 3 спальнями в закрытом комплексе над эксклюзивным проектом Portonovi. На закрыто…
$980,840
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
ID 1975 Продается новый 3-этажный дом с бассейном в районе Жвинье, Херцег Нови. Этот о…
$938,438
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 432 м²
Дом общей площадью 432 м2, расположен на высоте 71 метр над уровнем моря. Напротив дома нахо…
$623,030
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта,  Херцег Нови, район Топла-3. Двухэтажный дом. Расстояние до моря 400м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Полуостров Луштица. Трёхэтажный дом с пятью спальнями на большом участке. Расстояние до мор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Ратишевина, Черногория
Дом 1 спальня
Ратишевина, Черногория
Количество спален 1
Площадь 148 м²
Херцег Нови, район Ратишевина. Трёхэтажный дом с одной спальней Расстояние до моря 1500м. …
$219,716
Оставить заявку
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Замечательная вилла, которая расположена на первой линии моря и имеет собственный выход к пл…
$1,04 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море …
$217,834
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 597 м²
Количество этажей 2
ID 1447 🏰 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИЛЛЫ В PORTO NOVI – АРХИТЕКТУРНАЯ ИКОНА РОСКОШИ 📍 Локация: Хер…
$6,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 5 комнат в Podi, Черногория
Дом 5 комнат
Podi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Очаровательный дом с видом на море в Поди — на продажу   Этот прекрасно отремонтирован…
$208,402
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Дом 5 спален в Баошичи, Черногория
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Новая вилла в Баошичи, пригород Герцег Нови. Это новый дом, построенный с полным комплектом …
$287,632
Оставить заявку
Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Херцег Нови. Новый трёхквартирный дом с панорамными видами от Застройщика. Пятиэтажный дом …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Lustica, Черногория
Дом 3 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Округ Херцег Нови, полуостров Луштица, район Беговичи. Двухэтажный дом с тремя спальнями Ра…
$402,013
Оставить заявку
Realting.com
Перейти