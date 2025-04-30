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Дома с садом в Херцег-Нови, Черногория

виллы
36
14 объектов найдено
Дом 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
ID-2276 Продажа 2-этажного дома с террасой в Мойдеж, Херцег Нови  Продается двухэтажн…
$144,603
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 184 м²
К продаже представлена вилла в Херцег Нови, Баошичи, площадью 184м2 на участке площадью 708м…
$1,63 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ID-2075 Продается дом в Херцег Новом, Бела, в 3-х минутах ходьбы от моря. В хорошем ме…
$312,813
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с 3 спальнями с восхитительным видом на море в Херце-Нови. На террит…
$1,47 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Продается новопостроенный дом в поселке Радовичи с открытым видом на залив, расположенный вс…
$398,394
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 235 м²
Вилла 235 м2 Бока Которском заливе, Костаница стоимостью  - на 1-й линии от моря - Площа…
$887,344
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 8 спален в Lustica, Черногория
Дом 8 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Продаются два красивых дома на полуострове Луштица, муниципалитет Тиват.Дома расположены на …
$1,08 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 2/2
Вилла с 3 спальнями в закрытом комплексе над эксклюзивным проектом Portonovi. На закрыто…
$980,840
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 5 комнат в Podi, Черногория
Дом 5 комнат
Podi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Очаровательный дом с видом на море в Поди — на продажу   Этот прекрасно отремонтирован…
$208,402
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этаж 1/1
Новая современная вилла с 3 спальнями с большим участком и гаражом на 2 машины в Херце-Нови.…
$1,47 млн
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VALUE.ONE
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Вилла 6 комнат в Дженовичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Дженовичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Новая вилла в тихом местечке Дженовичи.   Вилла располагает бассейном 4х11м, установлено…
$1,41 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 7 комнат в Kuti, Черногория
Дом 7 комнат
Kuti, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
ID-2009 Трехэтажный дом в поселке Кути, недалеко от Херцег Нови Продается трехэтажный …
$231,022
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 комнаты в Мойдеж, Черногория
Дом 3 комнаты
Мойдеж, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ID-2257 Продается небольшой уютный дом в Херцег Нови (Мойдеж) с большим участком Замеч…
$178,355
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Продается новый дом на полуострове Луштица, муниципалитет Тиват, с прекрасным видом на море.…
$853,701
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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