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Дома с гаражом в Херцег-Нови, Черногория

виллы
36
27 объектов найдено
Дом 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4
Эксклюзивный пентхаус на продажу в Баошичах, Герцег-НовиПродается эксклюзивный пентхаус в Ба…
$682,961
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Дженовичи, Черногория
Дом 5 комнат
Дженовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
$522,078
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First Realty
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Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом в пригороде Герцег-Нови, в Игало. Площадь 300 м2, три этажа — гостиная с кухней, 6 сп…
$238,645
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Потрясающая современная вилла с 4 спальнями с потрясающим видом на море. Вилла расположена в…
$1,03 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ID-1906 Продается шикарная новая вилла в Херцег Нови. Основные характеристики: Л…
$934,984
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Peters Group Real Estate
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Дом 5 спален в Дженовичи, Черногория
Дом 5 спален
Дженовичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Уникальная Вилла с Великолепным Видом в Боко-Которской Бухте: Жилая Роскошь в Единственном Э…
$1,74 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Podi, Черногория
Вилла
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
К продаже предлагается панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в соврем…
$1,37 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Виллы на территории одного из интересных проектов недвижимости в Черногории. Данный проект б…
$316,685
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
На продажу выставлена уникальная вилла с невероятным видом на море. Первый этаж состоит и…
$1,63 млн
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First Realty
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Дом 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Небольшой уютный дом в Герцег Нови. Дом состоит из двух этажей. На первом этаже гостиная ком…
Цена по запросу
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Вилла в Приевор, Черногория
Вилла
Приевор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла, расположенная в 2 км от пляжа Яз и в 5 км от центра Будвы, в Прие…
$478,072
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Зеленика, Черногория
Дом 5 комнат
Зеленика, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
Продается большой современный дом в поселке Зеленика, Херцег Нови. Просторный дом - три э…
$224,634
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Vector Estate Montenegro
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Дом 5 спален в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
$414,066
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Вилла 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Вилла 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость, ЧерногорияНа продажу: современная премиальная вилла в стадии строительства, ра…
$1,58 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Podi, Черногория
Вилла
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
В продаже панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в современном стиле с…
$1,37 млн
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Дом 4 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом общей площадью 180 м², расположенный на ровном участке площадью 2000 м². Этот …
$418,882
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До моря…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
$934,221
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлена изысканно отремонтированная вилла общей площадью 240 кв.м., расположен…
$522,531
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Дом 3 комнаты в Lustica, Черногория
Дом 3 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
На продажу большой дом в деревне Мердари (Луштица), расположенной между городом Радовичи и з…
$178,823
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First Realty
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Дуплекс 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дуплекс 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 379 м²
Этаж 1
Просторный двухуровневый апартамент на продажу в отличном месте в Герцег-Нови, район Савина.…
$2,50 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Отличный, полностью меблированный дом в Герцен-Нови. Дом состоит из двух этажей, на первом э…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Provodina, Черногория
Дом 4 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Количество этажей 2
A 4 bedroom hilltop villa is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and sur…
$1,18 млн
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Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой уютный дом площадью 120 м2 в поселке Жаница на полуострове Луштица. В до…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Дженовичи, Черногория
Дом 3 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Продажа: Дом с видом на море в Боко-Которском заливе в Черногории Дом расположен в курорт…
$401,358
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 спален в Баошичи, Черногория
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Новая вилла в Баошичи, пригород Герцег Нови. Это новый дом, построенный с полным комплектом …
$292,406
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