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Квартиры с террасой в Херцег-Нови, Черногория

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117 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ID-2275 Продажа 2-комнатной квартиры с видом на море в Игало, Херцег Нови  Продается …
$144,603
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Bijelske Krusevice, Черногория
Квартира 1 спальня
Bijelske Krusevice, Черногория
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Новые квартиры в малоквартирном доме клубного типа. Ра…
$210,825
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Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Херцег Нови, район Игало. Две квартиры с двумя спальнями в новом доме. Дом сдан в эксплуата…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь 240…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
ID-1844 Продается просторная квартира с двумя спальнями с видом на горы и море в тихом ра…
$251,026
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Квартира с одной спальней с видом на море в жилом ком…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
ID 1934 Продается квартира с одной спальней в комплексе с бассейном в Херцег Нови.   …
$123,999
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Peters Group Real Estate
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Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 350 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Действующий четырёх этажный мини отель на 6 номеров Р…
$627,070
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/5
Просторная квартира с 3 спальнями в новом жилом комплексе премиум –класса в ривьере Херцег-Н…
$727,151
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$546,080
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Херцег Нови, район Топла 2. Квартира с двумя спальнями и большой галереей Расстояние до мор…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Bijelske Krusevice, Черногория
Квартира 1 спальня
Bijelske Krusevice, Черногория
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Новые квартиры в малоквартирном доме клубного типа. Ра…
$200,014
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 156 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика в элитном посёлке По…
$1,61 млн
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Квартира 2 спальни в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Бока Которская бухта, Херцег Нови, район Дженовичи. Квартиры на первой линии у моря Расстоя…
$113,521
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Квартира 3 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Апартаменты с 2 спальнями и собственным двориком в комплексе с бассейном в пригороде Херцег-…
$295,112
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 6 спален в Lustica, Черногория
Квартира 6 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Трёх этажный дом с бассейном Расстояние до м…
$310,291
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Квартира 2 спальни в Баошичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Херцег Нови, район Баошичи. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 300м. Площадь 64…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Херцег Нови, район Топла 3. Квартира с одной спальней с видом на море. Расстояние до моря 2…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/1
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и теннисным кортом в пригороде Херцег-Нови. На терри…
$1,47 млн
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Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море …
$163,231
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Квартира 1 спальня в Provodina, Черногория
Квартира 1 спальня
Provodina, Черногория
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Херцег Нови, вход в Бока Которскую Бухту. Новая квартира с одной спальней Расстояние до мор…
$145,792
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Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Апартаменты с 2 спальнями в новом комплексе премиум – класса над проектом Portonovi. Идеа…
$573,105
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Квартира 2 спальни в Баошичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Херцег Нови, район Баошичи. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 250м. Этаж -трет…
$170,414
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Квартира 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
ID-2035 Продается элитная 3-спальная квартира с видом на море в Херцег Нови Ваш личный…
$938,730
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$478,766
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