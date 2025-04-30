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Квартиры с бассейном в Херцег-Нови, Черногория

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53 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 3 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, Герцег Нови.Л-3А Трехкомнатная квартира 89,37м2Представляем вам но…
$375,139
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь 240…
Цена по запросу
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Продаются квартиры от застройщика класса люкс в Черногории, в Герцег-Нови. Прайс лист обнов…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Квартира с одной спальней с видом на море в жилом ком…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$546,080
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 156 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Новые квартиры от Застройщика в элитном посёлке По…
$1,61 млн
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Квартира 3 спальни в Durici, Черногория
Квартира 3 спальни
Durici, Черногория
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Двухуровневая просторная четырехкомнатная квартира 130 кв.м в комплексе с бассейном в приго…
$171,333
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Квартира 3 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Апартаменты с 2 спальнями и собственным двориком в комплексе с бассейном в пригороде Херцег-…
$295,112
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, Герцег Нови.T-1C - Студия площадью 33,04 м² + 40,10 м² бесплатная …
$130,901
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 спальни в Josice, Черногория
Квартира 4 спальни
Josice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается прекрасная вилла в стадии строительства в Каменарах, Херцег-Нови, завершенная на 6…
$1,37 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияПродается новая квартира с панорамным видом на море в роскошном комп…
$383,454
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Сасовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Сасовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Продажа, квартира с двумя спальнями, 74м2, Топла, Херцег-Нови Продается меблированная дву…
$192,398
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$478,766
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Новые квартиры различной площади в Баре. Расстояние до моря – 450м. Этажей - 6 Парковка …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 72 кв метра в клубном комплексе с б…
$233,610
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$412,156
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Посёлок Лучичи представляет собой живописную коллекцию старинных каменных домов, с потрясающ…
$254,404
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная однокомнатная квартира в престижном комплексе Po…
$737,597
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира расположена в элитном частном комплексе в Дженовичах - в Боко-Которской Бухте Квар…
$173,081
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Всего 29 квартир Площадь квартир : 71-124 кв. м Стоимость квартир – от 134900 до 322400 евро…
$178,426
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Бока Которская бухта, район Дженовичи. Квартира с одной спальней с видом на море в новом жил…
$160,011
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Квартира 2 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 2 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Недвижимость, Черногория, Герцег Нови.T-2E-Двухкомнатная квартира 60,52 м² Представляем вам …
$257,403
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
ID 1446 🌊 ЭЛИТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В PORTO NOVI – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ 5★ 📍 Локация: Херцег Нови…
$1,40 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Realting.com
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