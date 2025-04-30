Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Херцег-Нови, Черногория

однокомнатные
56
двухкомнатные
62
трехкомнатные
29
Квартира Удалить
Очистить
16 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
$363,093
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияПродается новая квартира с панорамным видом на море в роскошном комп…
$383,454
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Кондо в Херцег-Нови, Черногория
Кондо
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Комплекс построен на побережье в Герцег-Нови. Местоположение комплекса – его большой плюс. К…
$121,396
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Херцег-Нови, Черногория
Кондо
Херцег-Нови, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4
К продаже предлагаются апартаменты в малоэтажном современном поселке в лесопарковой зоне кур…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная однокомнатная квартира в престижном комплексе Po…
$737,597
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасная квартира с видом на море всего в 3 минутах ходьбы до моря! В цену включена новая…
$162,551
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Botanika 3 Bedroom apartment at The Peaks, Luštica Bay: The exclusive neighbourhood not only…
$1,01 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Новое здание с множеством квартир на продажу у моря и курорта Портонови. Прямо от разработчи…
$192,482
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, Герцег-НовиПродается прекрасная однокомнатная квартира площадью 70…
$224,239
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 комната в Мельине, Черногория
Квартира 1 комната
Мельине, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Продается потрясающая квартира с 1 спальней в роскошном курортном комплексе Lazure в Мельине…
$544,180
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Продается двухкомнатная квартира в северном районе города Герцег Нови Игало, в близи от гран…
$168,899
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 3
Эти потрясающие апартаменты состоят из большой гостиной и кухни, двух спален, гардеробной, д…
$381,377
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 комната
Дженовичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Прекрасная просторная студия площадью 35 квадратных метров, расположенная в живописном район…
$88,250
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Предлагаем на продажу просторный апартамент с одной спальней площадью 88 кв метров в Portono…
$804,920
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти