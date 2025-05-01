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Долгосрочная аренда дуплексов в Общине Херцег-Нови, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Кумбор, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, Герцег-НовиСдаем в аренду красивую двухуровневую трехкомнатную ква…
$1,309
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с видом на море
с бассейном