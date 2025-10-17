Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Херцег-Нови
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коммерческое помещение в Баошичи, Черногория
Коммерческое помещение
Баошичи, Черногория
Izdaje se prostran poslovni prostor, ukupne povrsine 1150m2, na izuzetnoj lokaciji u Baosici…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Отель 67 м² в Луштица, Черногория
Отель 67 м²
Луштица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Расположенная в престижном районе Горизонт залива Луштица, эта роскошная квартира площадью 6…
$802,940
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти