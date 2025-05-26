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Особняки в Общине Херцег-Нови, Черногория

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1 объект найдено
Особняк 6 комнат в Lustica, Черногория
Особняк 6 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается комплекс исторических построек на полуострове Луштица, в этнической деревне Клинчи…
$1,47 млн
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

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