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Доходные дома в Общине Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Доходный дом 303 м² в Trebesin, Черногория
Доходный дом 303 м²
Trebesin, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 303 м²
Количество этажей 3
Продается легальная вилла с бассейном и видом на море в Херцег Нови. Локация - Требесин, …
$621,266
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