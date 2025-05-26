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Продажа офисных помещений в Общине Херцег-Нови, Черногория

коммерческая недвижимость
49
отели
18
1 объект найдено
Офис 25 м² в Игало, Черногория
Офис 25 м²
Игало, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение в Игало, Херцег Нови. 200 метров от магистрали и 800 метров от м…
$79,070
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