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Долгосрочная аренда вилл в Общине Зета, Черногория

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5 объектов найдено
Вилла 1 комната в Golubovci, Черногория
Вилла 1 комната
Golubovci, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Прекрасно ухоженный и полностью меблированный дом площадью 160 м2 для аренды в Зете, располо…
$1,156
в месяц
НДС
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Вилла в , Черногория
Вилла
, Черногория
Площадь 450 м²
A newly built 450 m² warehouse located in Zeta, situated on a 2,000 m² plot of land, is now …
$2,318
в месяц
НДС
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Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Роскошная вилла в аренду, площадью 330 м2 на участке 1800 м2. Он имеет бассейн 9x4 м, рядом …
$3,476
в месяц
НДС
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Mazur EstateMazur Estate
Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Недавно построенный склад площадью 450 м2 в Зете, расположенный на участке площадью 2000 м2,…
$2,318
в месяц
НДС
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Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
A luxurious villa for rent, with an area of 330 m² on a plot of 1,800 m². It features a 9x4 …
$3,476
в месяц
НДС
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