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Виллы с бассейном в Доброте, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Предлагаем на продажу роскошные резиденции, расположены в самом сердце потрясающего Которско…
$1,62 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Площадь 264 м²
Количество этажей 3
ID 2078 Продается шикарная вилла с бассейном и потрясающим видом на Боко-Которский залив …
$2,05 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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