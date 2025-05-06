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Виллы с видом на горы в Доброте, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Предлагаем на продажу роскошные резиденции, расположены в самом сердце потрясающего Которско…
$1,62 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Предлагаем на продажу виллу в развитом районе Доброты площадью 210 кв метров. Вилла располож…
$1,31 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 419 м²
Современная, недавно построенная вилла с 5 спальнями, расположенная в центре Доброты в Котор…
$2,60 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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