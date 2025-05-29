Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Доброта
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на горы

Квартиры-студии с видом на горы в Доброте, Черногория

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
$145,501
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти