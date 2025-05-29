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Пентхаусы с террасой в Доброте, Черногория

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2 объекта найдено
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Котор, Доброта - Две квартиры в пентхаусе с потрясающим видомПентхаусы, предлагающие роскошн…
$850,091
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Агентство
Adria Estate
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Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Трехкомнатная квартира, 204 м2, в новом жилом комплексе в Доброте, Котор.Внутренняя площадь …
$911,752
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
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