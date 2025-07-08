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Многоуровневые квартиры с гаражом в Доброте, Черногория

Многоуровневые квартиры Удалить
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Предлагаем на продажу две новые квартиры в Доброте. 106 кв метров — 312.000 евро 155 к…
$365,603
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру дуплекс площадью 102 кв метров в Доброте. Квартира…
$355,895
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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