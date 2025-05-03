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Дома с террасой в Доброте, Черногория

виллы
44
14 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,79 млн
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VALUE.ONE
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Описание объекта: Трехэтажная вилла верандного типа, террасы спускаются. На данный момент в…
$1,93 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Трехэтажная вилла 365 м2 в городе Доброта. Первый этаж: гараж, прачечная, помещения…
$1,73 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Дом 4 спальни в Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Старинный четырёхэтажный каменный особняк на первой лин…
$1,70 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
$929,353
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 7 спален в Доброта, Черногория
Дом 7 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Площадь 220 м²
Прекрасный дом для любителей исключительно первой линии моря, находящийся недалеко от города…
$934,545
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Предлагаем на продажу роскошные резиденции, расположены в самом сердце потрясающего Которско…
$1,62 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Площадь 264 м²
Количество этажей 3
ID 2078 Продается шикарная вилла с бассейном и потрясающим видом на Боко-Которский залив …
$2,05 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Доброта, Черногория
Дом 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 96 м²
ока Которская бухта, район Света Врача. Квартира с двумя спальнями Площадь 96 кв.м., в том …
$193,527
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Этаж 4/4
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$2,23 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 7 спален в Доброта, Черногория
Дом 7 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Дом постройки 1980 года расположен на первой линии моря в тихом районе Котора Доброте. Дом и…
$934,545
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Вилла 4 комнаты в Доброта, Черногория
Вилла 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Новая меблированная вилла с видом на море на первой линии в закрытом охраняемом комплексе с …
$1,84 млн
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VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
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