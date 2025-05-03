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Дома с видом на горы в Доброте, Черногория

виллы
44
10 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Доброта, Черногория
Дом 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продажа Котор № 5024. Предлагаем на продажу великолепный дом в Которе, всего в 150 метрах от…
$353,596
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Дом 10 комнат в Доброта, Черногория
Дом 10 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 8
Площадь 396 м²
Предлагаем на продажу комфортабельный трехэтажный дом площадью 396 кв метров. Дом расположен…
$540,736
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 419 м²
Современная, недавно построенная вилла с 5 спальнями, расположенная в центре Доброты в Котор…
$2,60 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Предлагаем на продажу роскошные резиденции, расположены в самом сердце потрясающего Которско…
$1,62 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Особняк 15 комнат в Доброта, Черногория
Особняк 15 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 15
Площадь 450 м²
Представляем изысканную каменную виллу, расположенную на берегу залива в живописном районе к…
$3,43 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Предлагаем на продажу виллу в развитом районе Доброты площадью 210 кв метров. Вилла располож…
$1,31 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Доброта, Черногория
Дом 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Предлагаем на продажу аутентичный каменный дом на первой линии в Доброте площадью 166 кв мет…
$982,800
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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