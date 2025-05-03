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Дома около гольф-клуба в Доброте, Черногория

виллы
44
3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,79 млн
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Этаж 4/4
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$2,23 млн
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Доброта, Черногория
Вилла 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Новая меблированная вилла с видом на море на первой линии в закрытом охраняемом комплексе с …
$1,84 млн
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
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