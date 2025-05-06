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Квартиры с террасой в Доброте, Черногория

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89 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Предлагаем на продажу роскошную однокомнатную квартиру площадью 52 кв. м в Доброте.Квартира …
$223,436
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Пентхаус с тремя спальнями в новом комплексе с бассейно…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Бока Которский залив, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика с двумя  и тремя спальням…
$181,634
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 39 м²
Доброта.Новые квартиры от Застройщика. Трёх этажный дом Покупатель освобождён от уплаты гос…
$170,087
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Квартира 5 комнат в Доброта, Черногория
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с 4 спальнями находится в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес зало…
$683,220
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VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Апартамент в новом комплексе в пос. Доброта с 2 спальнями и панорамным видом на море Площадь…
$287,726
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$303,264
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Предлагаем на продажу квартиру-дуплекс площадью 121 кв метр в новом доме в Доброте. Квартира…
$316,756
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Жилой дом на стадии строительства. Площадь: 748 м2 Пл…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 255 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой комплекс на уникальной локации. Квартиры ра…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён о…
$139,342
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$187,784
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Площадь апартаментов: 156-400 кв.м. Кол-во спален: 2-3 Кол-во ванных комнат: 2-3 Стоимость: …
$434,140
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Площадь 48 кв.м. Этаж – 2 Парковочное место перед домом – входит в стоимость квартиры Рас…
$117,949
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Квартира 6 спален в Доброта, Черногория
Квартира 6 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 381 м²
К продаже предлагается шикарный дуплекс в Люте. Общая площадь которого составляет 381 м2 (11…
$1,04 млн
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён от…
$168,763
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Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с четырьмя спальнями в новом жилом комплексе с…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Бока Которский залив, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика с двумя  и тремя спальням…
$229,205
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Квартира продается с отделкой без мебели. Отделка включает в себя первоклассные деревянные п…
$347,312
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Уютная, светлая квартира, расположена в Которской общине, район Св.Врача.  Находится квартир…
$99,364
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с бассейно…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Бока Которский залив, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика с двумя  и тремя спальням…
$181,634
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с одной спальней с собственным паркингом в нов…
$153,254
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
The apartment is for those who like to relax on the terrace with beautiful sea views. The wi…
$225,511
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён от…
$276,159
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 39 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён от…
$147,880
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 28 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира студия на первой линии Расстояние до моря 2…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён о…
$255,109
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Двухуровневый пентхаус с 3 спальнями на 1 линии в доме со своим пляжем. Пентхаус включает: 3…
$578,817
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новая квартира с двумя спальнями в новом жилом комплекс…
$405,433
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