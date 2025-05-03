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Квартиры с бассейном в Доброте, Черногория

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35 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в новом жилом комплексе с ба…
$429,218
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с бассейно…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в новом жилом комплексе с ба…
$255,654
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 32 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира - студия в новом жилом комплексе с бассейном. …
$119,598
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Квартира 7 спален в Доброта, Черногория
Квартира 7 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Площадь 200 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Расстояние до моря 400м. Вид на море Удобный заезд с…
$613,386
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
Эксклюзивное предложение квартир в новом элитном комплексе в Доброте, Бока-Которский заливНа…
$339,079
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 27 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$102,656
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Жилой дом на стадии строительства. Площадь: 748 м2 Пл…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$578,958
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Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с четырьмя спальнями в новом жилом комплексе с…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 255 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой комплекс на уникальной локации. Квартиры ра…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с бассейно…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Квартира продается с отделкой без мебели. Отделка включает в себя первоклассные деревянные п…
$347,312
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Жилой дом на стадии строительства. Площадь: 748 м2 Пл…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой комплекс на уникальной локации. Квартиры ра…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$284,906
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Эксклюзивное предложение квартир в новом элитном комплексе в Доброте, Бока-Которский заливНа…
$223,792
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой комплекс на уникальной локации. Квартиры ра…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Площадь квартиры: 78 кв.м. Стильная, новая квартира с 2 спальнями в элитном жилом комплексе …
$249,630
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Доброта. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 150м. Ви д на море Площадь 61 кв.м.…
$199,548
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Просторная трехкомнатная квартира 76 кв.м в комплексе с бассейном в городе Которе. Квартира …
$233,636
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$187,784
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с бассейно…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$268,309
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одного …
$303,264
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с тремя спальнями в новом жилом комплексе с ба…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой комплекс на уникальной локации. Квартиры ра…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новый жилой малоквартирный дом в удобном районе Площад…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Предлагаем на продажу роскошную квартиру с двумя спальнями площадью 74 кв метров с панорамны…
$276,443
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Площадь апартаментов: 156-400 кв.м. Кол-во спален: 2-3 Кол-во ванных комнат: 2-3 Стоимость: …
$434,140
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