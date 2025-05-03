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Квартиры с видом на море в Доброте, Черногория

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202 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасный вид с балкона на голубые воды Боко-Которского залива и прекрасные деревушки на ег…
$141,028
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 39 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён от…
$147,880
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Fantastic apartment with mountain and bay views in Dobrota. Set against the mountain slopes …
$201,347
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новая квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 30…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в новом жилом комплексе с ба…
$429,218
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новая квартира с одной спальней в новом жилом комплексе…
$200,054
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в Доброте площадью 67 м2. Квартира меблиров…
$230,583
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Доброта, Черногория
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
a11-129. Четырехкомнатная квартира в Доброте на продажуОбратите особое внимание на эту комфо…
$239,195
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем двухкомнатную квартиру площадью 60 м², расположенную на 2…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Бока Которский залив, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика с двумя  и тремя спальням…
$220,556
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продажа апартамента с 1-ой спальней в новом жилом комплексе в развитом районе Доброты (Котор…
$153,657
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
A11-071. Роскошные апартаменты с потрясающим внутренним дизайном, расположенные недалеко от …
$351,988
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с бассейно…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Новая квартира с гаражом и панорамными видами в Доброте. Здание было построено в 2022 году. …
$170,713
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Monteonline
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в новом жилом комплексе с ба…
$255,654
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 32 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира - студия в новом жилом комплексе с бассейном. …
$119,598
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Предлагаем вашему вниманию двухуровневый пентхаус с 3 спальнями на 1 линии в доме со своим п…
$572,531
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1
A11-007. Квартира с видом на море и большой террасой в ДобротеПродается - Прекрасная новая к…
$134,091
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира находится на третьем этаже здания в отличном и доступном месте, примерно в 1 км от …
$300,626
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Предлагаем на продажу совеременную квартиру с двумя спальнями площадью 65 кв метров в развит…
$245,100
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Доброта — квартира с 2-мя спальнями, большой террасой и парко-местом — одно из лучших предло…
$161,050
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Квартира 7 спален в Доброта, Черногория
Квартира 7 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Площадь 200 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Расстояние до моря 400м. Вид на море Удобный заезд с…
$613,386
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новая квартира с двумя спальнями в новом жилом комплекс…
$405,433
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новая квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 40…
$235,934
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
We offer for sale a 3-room apartment with an area of 108 m2 (parking space + fully furnished…
$277,330
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Предлагаем вашему вниманию редкий лот - квартира с 2 спальнями и панорамными видами на залив…
$209,365
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Monteonline
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
Эксклюзивное предложение квартир в новом элитном комплексе в Доброте, Бока-Которский заливНа…
$339,079
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Доброта, Черногория
Квартира 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Квартиры в новом комплексе класс люкс в Люте, Бока-которского залива. Комплекс находится в 4…
$154,546
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Montesale
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Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Продается: Потрясающая квартира с 4 спальнями и панорамным видом на море в Доброте, Котор О…
$226,752
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NLM Consultancy
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 35 кв метров в новом доме в Доброте…
$158,933
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First Realty
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