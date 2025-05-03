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Квартиры с видом на горы в Доброте, Черногория

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35 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасный вид с балкона на голубые воды Боко-Которского залива и прекрасные деревушки на ег…
$141,028
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в Доброте площадью 67 м2. Квартира меблиров…
$230,583
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First Realty
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продажа апартамента с 1-ой спальней в новом жилом комплексе в развитом районе Доброты (Котор…
$153,657
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Предлагаем на продажу совеременную квартиру с двумя спальнями площадью 65 кв метров в развит…
$245,100
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First Realty
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 35 кв метров в новом доме в Доброте…
$158,933
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First Realty
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Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
$121,761
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
Эта просторная квартира с одной спальней площадью 60 м2 находится в новом комплексе, располо…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Просторная и солнечная квартира тремя спальнями и прекрасным видом на залив! Расположена в т…
$242,936
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/8
Предлагаем просторную и уютную студию площадью 30м2 в курортном посёлке Доброта, пригороде К…
$89,727
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Предлагаем на продажу квартиру площадью 75 кв метров современном комплексе Буэна Виста с дву…
$199,791
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 85 кв метров и террасой 70 кв метр…
$367,139
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Пентхаус 4 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Предлагаем Вашему вниманию новый уникальный пентхаус с тремя спальнями площадью 109 кв метро…
$488,762
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Предлагаем на продажу новую квартиру с двумя спальнями площадью 62 кв метров в Доброте. Квар…
$225,439
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Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Эта квартира площадью 120 м2 идеально подойдёт тем, кто ищет спокойный отдых в красивом мест…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Предлагаем на продажу две новые квартиры в Доброте. 106 кв метров — 300.000 евро 155 к…
$322,124
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Пентхаус 3 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$323,654
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1
Luxurious apartment with a large living room and two bedrooms, panoramic sea views in a resi…
$238,435
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Beautiful and very cozy apartment in Dobrota (Kotor) for sale! We bring to your attention…
$225,691
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/3
For sale a spacious apartment in Dobrota with a huge terrace and views of the sea and mounta…
$270,785
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
К продаже предлагается шикарная квартира с двумя спальнями и двумя санузлами. Квартира по…
$285,932
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Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продажа трёх последних квартир в новом жилом комплексе в посёлке Доброта (Котор), всего в 10…
$245,189
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
На продажу предлагаем уникальную стильную квартиру с двумя спальнями площадью 75 кв метров. …
$245,981
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Студия 1 комната в Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Предлагаем на продажу квартиру-студию площадью 38 кв метров в Доброте. Квартира состоит из г…
$112,689
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Квартира 4 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Предлагаем на продажу квартиру с тремя спальнями площадью 120 кв метров, в Доброте. Апартаме…
$434,654
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Предлагаем на продажу уютную квартиру с двумя спальнями площадью 61 кв метр в курортном посё…
$263,852
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
В продаже квартира в городе Доброта, Боко Которского залива, куроротного места Черногории. …
$142,508
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Предлагаем на продажу квартиру-дуплекс площадью 121 кв метр в новом доме в Доброте. Квартира…
$316,756
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже квартира в городе Доброта , в самом солнечном городе Боко — Которского залива. Пол…
$141,283
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