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Квартиры с садом в Доброте, Черногория

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Доброта, Черногория
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с 4 спальнями находится в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес зало…
$683,220
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на море в живописной части Которского залива, в городе Доброта. Внут…
$283,724
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 3/4
Роскошные апартаменты с 3 спальнями в самом красивом месте Которского залива, в городе Добро…
$703,696
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
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