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Квартиры с гаражом в Доброте, Черногория

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18 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Эта квартира площадью 120 м2 идеально подойдёт тем, кто ищет спокойный отдых в красивом мест…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
В продаже квартира в городе Доброта, Боко Которского залива, куроротного места Черногории. …
$142,508
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Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
Эта просторная квартира с одной спальней площадью 60 м2 находится в новом комплексе, располо…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
The apartment is for those who like to relax on the terrace with beautiful sea views. The wi…
$225,511
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 3
Amazing apartments in Dobrota for sale: located in Dobrota, Montenegro, in the immediate vic…
Цена по запросу
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/8
Предлагаем просторную и уютную студию площадью 30м2 в курортном посёлке Доброта, пригороде К…
$89,727
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Предлагаем на продажу совеременную квартиру с двумя спальнями площадью 65 кв метров в развит…
$245,100
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First Realty
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Amazing apartments in Dobrota for sale: located in Dobrota, Montenegro, in the immediate vic…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
Предлагаем уникальную и стильную квартиру с двумя спальнями площадью 75 квадратных метров в …
$263,904
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Квартира 7 комнат в Доброта, Черногория
Квартира 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Очаровательные апартаменты с 3 спальнями и видом на море и горы — исключительная ценность! …
$315,780
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/8
Продаётся квартира в новом комплексе в курортном посёлке Доброта. Квартира площадью 46 м2 н…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Amazing apartments in Dobrota for sale: located in Dobrota, Montenegro, in the immediate vic…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в Доброте площадью 67 м2. Квартира меблиров…
$230,583
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/6
Предлагаем квартиру с двумя спальнями площадью 62 м2 в новом комплексе, расположенном в Бока…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Кондо 1 комната в Доброта, Черногория
Кондо 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
!!!Посмотреть все квартиры в комплексе!!! Новый комплекс располагается в Бока-Которской бух…
$125,882
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру дуплекс площадью 102 кв метров в Доброте. Квартира…
$355,895
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First Realty
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