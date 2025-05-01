Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Даниловград
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Даниловграде, Черногория

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Даниловград, Черногория
Вилла 4 комнаты
Даниловград, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Надежное убежище во времена неопределенности — всего в 15 минутах езды от центра столицы. Ра…
$679,286
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти