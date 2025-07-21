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Дома с террасой в Даниловграде, Черногория

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Даниловград, Черногория
Дом 5 комнат
Даниловград, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
🏡 #Продажа_дома_в_Даниловграде Черногория #333🏡 📍 Даниловград 🌿 Просторный участок и гот…
$152,665
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