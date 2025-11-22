Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Даниловград
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Даниловграде, Черногория

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Даниловград, Черногория
Дом 4 комнаты
Даниловград, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
🏡 Дом 102 м² рядом с г. Даниловград, Черногория #D-372 🌿 📏 Площадь дома: 102 м² 📐 Площад…
$183,719
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Best Adriatic Property
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти