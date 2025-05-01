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Дома с гаражом в Даниловграде, Черногория

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Даниловград, Черногория
Дом 3 спальни
Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается красивая, просторная одноэтажная вилла площадью 226 м², ра…
$237,750
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