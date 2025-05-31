Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Даниловград
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Даниловграде, Черногория

Квартира Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2
Продаётся новая однокомнатная квартира площадью 72 м² в жилом комплексе Anatolia 2 в Бечичи.…
$228,769
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Продажа Будва № 7135. Продаём солнечную квартиру в Будве с панорамным видом на город и море,…
$139,576
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Даниловград, Черногория
Квартира 2 спальни
Даниловград, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Просторная и функциональная квартира площадью 71м2 на 2 этаже малоэтажного нового здания. В …
$144,115
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Залево, Черногория
Дом 3 спальни
Залево, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Уютный дом с фруктовым садом в Баре, ЧерногорияРасположение: Добра Вода, муниципалитет Бар П…
$204,709
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Черногория
Квартира 2 комнаты
Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6/8
А4-1826. Однокомнатная квартира в БудвеПродается квартира в Будве с видом на горы.Квартира 4…
$164,904
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Роскошные новые меблированные апартаменты с 1 спальней в Marina Village Lustica Bay. Апарта…
$695,611
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Lustica, Черногория
Дом 3 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Структура виллы: Площадь дома: 179м2 + 32м2 (крытый гараж). Имеется дополнительное паровозно…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла 8 комнат в Mrcevac, Черногория
Вилла 8 комнат
Mrcevac, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продаётся полностью меблированная однокомнатная квартира площадью 30 м², расположенная на пе…
$96,668
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2
Квартира расположена в новом комплексе с бассейном на 2 этаже, в здании с лифтом. Общая пло…
$155,463
Оставить заявку
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Этаж 4
Трёхкомнатный пентхаус (141,76 м² внутреннего пространства + терраса 115,39 м²)Квартира вклю…
$3,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Хотите стать частью эксклюзивного сообщества Luštica Bay? Эта уникальная возможность в Horiz…
$483,341
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти