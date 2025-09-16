Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Buljarica
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Buljarica, Черногория

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Buljarica, Черногория
Дом 7 комнат
Buljarica, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Незавершенный дом в Бульярице, Черногория. Продажа напрямую от собственника. Ключевые осо…
$692,407
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
