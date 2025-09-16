Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Buljarica
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Buljarica, Черногория

3 объекта найдено
Дом 7 комнат в Buljarica, Черногория
Дом 7 комнат
Buljarica, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Незавершенный дом в Бульярице, Черногория. Продажа напрямую от собственника. Ключевые осо…
$692,407
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
Дом 8 спален в Buljarica, Черногория
Дом 8 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
A house for sale with a view of the sea in Buljarice in a fantastic location.The house is an…
$870,409
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Buljarica, Черногория
Вилла
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 3/3
Ваш уголок рая в живописной Черногории Представляем вам великолепный дом, утопающий в зелени…
$828,660
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти