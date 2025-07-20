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Долгосрочная аренда дуплексов с видом на море в Общине Будва, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Сдается двухуровневая трехкомнатная квартира площадью 100 м2 в фантастическом месте на Свети…
$1,628
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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