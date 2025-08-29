Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с видом на море в Boreti, Черногория

Квартира 1 комната в Boreti, Черногория
Квартира 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2
Продажа Бечичи 4408. Продаётся студия 28м2 в резиденции Boreti Residence. Квартира расположе…
$103,646
Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новые квартиры от Застройщика в семиэтажном клубном доме в…
$439,871
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новая квартира с одной спальней в удобном районе Расстоян…
$186,189
Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 13
Современный проект, удобно расположенный в Рафаиловичах в Будванской Ривьере, в самом развит…
Цена по запросу
Пентхаус 4 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 7/11
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый жилой …
$739,214
Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Структура квартиры: Кухня-гостиная, 1 спальня, 1 санузел, терраса. Удобства: Качественный…
$125,622
Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/6
Продаётся просторная квартира с тремя спальнями в Бечичи, расположенная на пятом этаже шести…
$190,011
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Апартаменты в вилле (А2/V10): 2 спальни, 156 м.кв. + 130 м.кв просторная передняя терасса. R…
$1,94 млн
Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
#продам #бечичи ID  597 🏗 Продажа квартир в новом строящемся доме 📍 Отличная локация — …
$94,620
Пентхаус 4 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 457 м²
Апартаменты в вилле (А5/V6): 3 спальни, 255 м.кв. + 202 м.кв терасса на крыше. ROI 6%. Стоим…
$2,70 млн
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Этаж 5
#продам #бечичи Id 207 🏠Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Elia Residences, Бе…
$312,155
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Апартаменты в вилле (Аs2/V32): 2 спальни, 133 м.кв. ROI 6%. Стоимость пакета мебели и акс…
$1,03 млн
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
#продам #бечичи ID 533 🏠 Продается квартира с 3 спальнями и 2 санузлами в Бечичи. Дом 20…
$325,491
Квартира 7 комнат в Boreti, Черногория
Квартира 7 комнат
Boreti, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 9/7
wp:paragraph Двухуровневый пентхаус площадью 300 м2 с бассейном и панорамным видом на море …
$876,162
Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с двумя спальнями в семиэтажном клубном доме в уд…
$349,104
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 502 м²
Апартаменты в вилле (А2/V3): 2 спальни, 271 м.кв. + 231 м.кв терасса на крыше. ROI 6%. Мебел…
$3,56 млн
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Апартаменты в вилле (А3/V25): 2 спальни, 177 м.кв. ROI 6%. Стоимость пакета мебели и аксе…
$1,30 млн
Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
#продам #бечичи ID 538 🏠 Отличная квартира с потрясающим видом на море в Бечичи, всего 3…
$109,890
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 7
Представляем вам новый инвестиционный проект в Черногории “ Montesa Hill Premium Residence ”…
$158,124
