  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Boreti
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Boreti, Черногория

кондо
3
однокомнатные
51
двухкомнатные
30
трехкомнатные
12
Квартира Удалить
Очистить
16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продажа Бечичи № 7340. Квартира с 1 спальней, 38 м2+13 м2 терраса, 4 этаж без лифта не после…
$122,163
Квартира 1 комната в Boreti, Черногория
Квартира 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2
Продажа Бечичи 4408. Продаётся студия 28м2 в резиденции Boreti Residence. Квартира расположе…
$103,646
Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/6
Продается Пентхаус с одной спальней с крышей и панорамным видом на море в Бечичи Квартира и…
$226,918
Пентхаус 4 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 7/11
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый жилой …
$739,214
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Апартаменты в вилле (А1/V28): 2 спальни, 146 м.кв. ROI 6%. Стоимость пакета мебели и аксе…
$917,574
Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Структура квартиры: Кухня-гостиная, 1 спальня, 1 санузел, терраса. Удобства: Качественный…
$125,622
Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 1 спальня, 1 санузел, терраса. Удобства: Стильный и …
$174,992
Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/6
Продаётся просторная квартира с тремя спальнями в Бечичи, расположенная на пятом этаже шести…
$190,011
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/5
#Продам #Бечичи ID 412   🏠 Продается квартира с 2 спальнями в Будве, район Борети …
$275,972
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/6
Продаётся привлекательная квартира с одной спальней, расположенная в живописном курортном по…
$190,011
Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
#продам #бечичи ID  597 🏗 Продажа квартир в новом строящемся доме 📍 Отличная локация — …
$94,620
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Апартаменты в вилле (А1/V26): 2 спальни, 149 м.кв. ROI 6%. Стоимость пакета мебели и аксе…
$1,03 млн
Квартира 7 комнат в Boreti, Черногория
Квартира 7 комнат
Boreti, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 9/7
wp:paragraph Двухуровневый пентхаус площадью 300 м2 с бассейном и панорамным видом на море …
$876,162
Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Апартаменты в вилле (А3/V25): 2 спальни, 177 м.кв. ROI 6%. Стоимость пакета мебели и аксе…
$1,30 млн
Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/8
UPD: от 14.04.2021 к продаже предлагается студио-апартамент 19 м2 по цене: 34 900 евро. Нов…
Цена по запросу
