  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Blizikuce
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Blizikuce, Черногория

Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Современная вилла с видом на море в Близикуче Элегантная современная вилла, сочетающая ср…
$577,312
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается: строящаяся роскошная вилла, расположенная в эксклюзивном …
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивная новая вилла на продажу! Это впечатляющее свойство занимает площадь 600 м2, расп…
Вилла в Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно построенная роскошная вилла с общей площадью 400 м2 продается в Близикуче, Будва.Вил…
