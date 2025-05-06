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Виллы с видом на море в Биеле, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную, красивую виллу с большим бассейном и водопадиком. Вил…
$751,565
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 380 м²
Апарт-отель с бассейном и панорамными видами в п. Биела (Герцег-Новская ривьера). На 1 этаж…
$676,408
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Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Предлагаем вашему вниманию семейный, просторный дом в паре минут от моря в пос. Биела по оче…
$354,309
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Агентство
Monteonline
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English, Русский, Српски
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