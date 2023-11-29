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Квартиры-студии в Биела, Черногория

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Биела, Черногория
Студия 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€70,000
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