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Дома с видом на море в Биеле, Черногория

виллы
8
9 объектов найдено
Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ID-2075 Продается дом в Херцег Новом, Бела, в 3-х минутах ходьбы от моря. В хорошем ме…
$312,813
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Peters Group Real Estate
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Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается просторный дом в Биеле, район Херцег Нови. Дом общей площадью 200 м2, расположен н…
$301,131
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 380 м²
Апарт-отель с бассейном и панорамными видами в п. Биела (Герцег-Новская ривьера). На 1 этаж…
$676,408
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Monteonline
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
D2-168. House with panoramic view of Kotor BayThe house has a total area of ​​143 sqm on a p…
$446,969
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную, красивую виллу с большим бассейном и водопадиком. Вил…
$751,565
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Monteonline
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Дом в Биела, Черногория
Дом
Биела, Черногория
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
D9-3003. Sea view homuse in the village of BijelaThe villa is very spacious; there are two …
$781,079
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Предлагаем вашему вниманию семейный, просторный дом в паре минут от моря в пос. Биела по оче…
$354,309
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Monteonline
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж 3/3
Д7-004. Роскошная вилла на заливе, Биела, Герцег-Новидля продажи   вилла в тихом и популярно…
$2,18 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
D2-1039. Three-storey house with a wonderful garden in BielaBiela, Boka Kotorska Bay. 159m2…
$502,840
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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