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Дома с видом на горы в Биеле, Черногория

виллы
10
1 объект найдено
Дом 11 комнат в Биела, Черногория
Дом 11 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 226 м²
Предлагаем на продажу большой четырехэтажный дом общей жилой площадью 226 кв метров. Дом рас…
$1,02 млн
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Агентство
First Realty
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