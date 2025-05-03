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Дома с садом в Биеле, Черногория

виллы
8
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ID-2075 Продается дом в Херцег Новом, Бела, в 3-х минутах ходьбы от моря. В хорошем ме…
$312,813
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Агентство
Peters Group Real Estate
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