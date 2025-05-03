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Квартиры с террасой в Биеле, Черногория

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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Квартира в новом жилом комплексе. В каждом доме компл…
$436,101
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 500м …
$113,521
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 500м …
$109,197
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Квартира 3 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
ID-1767 Продаются апартаменты с двумя спальнями в элитном ЖК в Херцег Нови, Биела Пре…
$233,610
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Квартира в новом жилом комплексе. В каждом доме компл…
$212,599
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Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 350 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Действующий четырёх этажный мини отель на 6 номеров Р…
$627,070
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Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Город Херцег Нови, район Биела. Новый строящийся жилой многоквартирный дом рядом с морем и п…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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