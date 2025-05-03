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Квартиры с бассейном в Биеле, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 72 кв метра в клубном комплексе с б…
$233,610
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Агентство
First Realty
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