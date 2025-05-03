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Квартиры с видом на море в Биеле, Черногория

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24 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
A7-061. Квартира 1+1 в Биеле, Герцег-НовиПродается квартира в Биеле, Герцег-Нови. 10 минут …
$138,560
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Квартира 3 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/3
A7-030. Однокомнатная квартира в Биеле, Герцег-НовиПродается В Биеле, Герцег-Нови Три кварт…
$106,155
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Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Квартира в новом жилом комплексе. В каждом доме компл…
$436,101
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 500м …
$113,521
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Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
A11-107. Отличные квартиры на первой линии в новом проектеКвартиры на первой линии, готовые …
Цена по запросу
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 500м …
$109,197
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Квартира 4 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 4 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
A2-1206. Просторная солнечная квартира в деревне Биела. Продается просторная солнечная кварт…
$294,917
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Квартира в новом жилом комплексе. В каждом доме компл…
$212,599
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Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Жилой комплекс на берегу моря. Каждый дом представляет собой 3-х этажный особняк и в соответ…
$165,103
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Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 350 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Действующий четырёх этажный мини отель на 6 номеров Р…
$627,070
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Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Город Херцег Нови, район Биела. Новый строящийся жилой многоквартирный дом рядом с морем и п…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1
Продажа ID3582. 2 квартиры-студии с террасой 50 метров – выгодное предложение для постоянног…
$158,232
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
A7-051. Apartments in a complex in Boka bay in Baosici, Herceg NoviLuxurious Sea-View Apartm…
$211,633
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 комната в Биела, Черногория
Квартира 1 комната
Биела, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
A7-062. Квартира-студия 1+0 в Биеле, Герцег-НовиПродается квартира в Биеле, Герцег-Нови. 10…
$106,155
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/3
А7-048. Квартира с одной спальней и видом на море, Биела, Герцег-НовиПродается! Полностью о…
$189,962
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 4 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
A5-195. Three bedroom apartment in BijelaFor sale a spacious apartment in the village of Bij…
$195,549
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 4 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
А7-003. 4 + 1 квартира в Баосичи с большой террасойБольшая квартира для большой семьи. Апарт…
$502,840
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Red Feniks Montenegro
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Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Продается участок площадью 420м2, расположенный на первой линии моря, в городе Биела, в муни…
$288,217
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 72 кв метра в клубном комплексе с б…
$233,610
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1
A11-142. Современные апартаменты с двумя спальнями и гаражом в БиелеОткройте для себя новый …
$227,933
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
A11-143. Апартаменты с одной спальней на продажу – выгодное расположение на берегу моря Откр…
$130,544
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Квартира 5 комнат в Биела, Черногория
Квартира 5 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
A5-223. Двухуровневая квартира в центре БиелыПродается двухуровневая квартира в центре Биелы…
$156,439
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Red Feniks Montenegro
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Realting.com
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