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Квартиры с садом в Биеле, Черногория

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
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Агентство
First Realty
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