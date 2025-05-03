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Квартиры с гаражом в Биеле, Черногория

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1 объект найдено
Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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